بعد أسبوع من بلوغه 21 عاماً..وفاة مغني الراب "جوس ورلد" بشكل مفاجىء في مطار شيكاغو

توفي مغني الراب "جوس ورلد" عن عمر يناهز الـ 21 عاماً بعد تعرّضه لنوبة في مطار ميدواي في شيكاغو من صباح أمس الأحد.

ووفقاً لما ذكره موقع TMZ كان النجم الصاعد ينزف من فمه عند وصول المسعفين أي أنه كان واعياً عندما نُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته هناك.

وبالرغم من أن سبب الوفاة غير معروف بعد إلا أنه يُقال بأن جوس قد مرض بعد نزوله من الطائرة في شيكاغو في وقت مبكر من صباح أمس الأحد حيث كان يمشي عبر ممر المطار عندما عانى من النوبة.

وكان مغني الراب قد بلغ الـ 21 من عمره فقط في الأسبوع الماضي، حيث كشف خلالها بأنه أقيم له واحد من أفضل أعياد الميلاد على الإطلاق بوجود صديقته ألي أنتوني فعلّق حينها: "نحن للأبد ياحبيبتي".

وتوافد المتابعين والمشاهير إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد خبر وفاته لينعونه فعلّق مغني الراب كيللي: "استرح في الجنة يا جوس ورلد"، كما أشاد به المعجبين ووصفوه بأنه الأسطورة وأكثر الفنانين موهبةً وتأثيراً.

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