بعد أقل من عام على وفاته.. لاعب كرة قدم شهير يواعد حبيبة ابنه المتوّفى

هيا حازم

أثار خبر نشرته صحيفة The Sun العالمية جدلاً كبيراً بين المتابعين خاصة محبين كرة القدم الألمانية وذلك بعد أن كشفت الصحيفة عن علاقة عاطفية تربط نجم كرة القدم المعتزل مايكل بالاك بحبيبة ابنه المتوّفى التي تصغره بسنوات

مايكل بالاك يُفجع بوفاة ابنه

وكان أسطورة كرة القدم الألمانية "مايكل بالاك" قد فُجع خلال العام الماضي بوفاة ابنه البالغ من العمر 18 عامً في البرتغال نتيجة تعرضه لحادث عنيف بعد تدهور دراجته وتسببها بوفاته على الفور، مما سبب الصدمة الكبيرة للاعب الالماني مايكل بالاك

مايكل بالاك يواعد حبيبة ابنه

وكانت الصدمة عندما اكّدت مصادر اخبارية بأن نجم كرة القدم المعتزل الالماني مايكل بالاك على علاقة عاطفية بعارضة الأزياء الشهيرة "صوفيا شنايدرهان" والتي كانت حبيبة ابنه الراحل إيميلو.

والتقطت عدسات الكاميرا الثنائي وهما يتبادلان القبل الحميمية في مكان عام وامام الناس غير مبالين بالصحافة او الجمهور معلنين عن علاقتهما بشكل رسمي دون خوف، كما صرّح مصدر مقرب بأن علاقة الثنائي جيدة للغاية وهما غير منزعجين بفارق العمر الكبير الذي بينهما والذي يقدّر بـ 24 عاماً بل على العكس فانهما يشعران بانسجام كبير رغم هذا الفارق.

وأثارت هذه الصور والأخبار صدمة كبيرة بين الجمهور، وذلك بسبب فارق العمر بالاضافة لفكرة أن حبيبته الحالية هي حبيبة ابنه الذي فارق الحياة قبل عام، وهي فترة قصيرة جدًا لتتطور علاقتهما وتتحول إلى حب

وألمح البعض إلى أن هذه العلاقة قد تكون غير صحية وهي طريقة مايكل للتعبير عن حزنه الشديد على وفاة ابنه او في محاولة منه لعدم نسيانه، واعتبر اخرون ان هذه العلاقة تدور حولها الكثير من التساؤلات وأنها علاقة مثيرة للجدل

فيما اشار البعض إلى ان مايكل تجاوز حزنه على وفاة ابنه بشكل سريع وقرر الدخول في علاقة مع حبيبته

فاجعة ابنه المتوفّى

تعرض مايكل لصدمة كبيرة في العام الماضي حيث انه وبعد حفل شواء عائلي في البرتغال كان ايميلو قد غادر المكّان بدرّاجته حيث تعرّضت لانقلاب أدّى الى سحقه بعدما فقد القدرة في السيطرة على الدراجة.

وشكلت وفاته بهذه الطريقة صدمة كبيرة لحبيبته ولعائلته