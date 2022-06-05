العزباء آمبر هيرد تتلقى عرض زواج من شاب سعودي : ما إلك غيري

ما تزال قضية التشهير التي كسبها النجم العالمي جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد تحظى باهتمام عالمي منقطع النظير والتي جمعت في تفاصيلها كافة العوامل التي ساعدت في جعلها "قضية تاريخية" مع شخصيات مشهورة وفضح تفاصيل يتعطش العالم إلى معرفتها.

ورغم الفوز الكبير الذي حققه جوني ديب بإثبات براءته من التعنيف الذي اتهم به، إلا أن الكثيرين ما زالوا يدعمون طليقته "آمبر هيرد" حتى بعد أن حكمت هيئة المحلفين في فيرجينيا ضدها.

ولم يتوقف الأمر عن توجيه رسائل داعمه لمواساة آمبر في محنتها الصعبة، خاصة وأنها باتت مجبرة اليوم على دفع 15 مليون لطليقها جوني ديب، إلا أن الأمر وصل إلى حد أن يتقدم شاب سعودي لخطبتها وطلب يدها للزواج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مقطع صوتي، يطلب فيه الشاب السعودي يد الممثلة الأمريكية، ويعدها فيها بأن يملأ حياتها بالفرح والسعادة بعيدًا عن "العجوز" جوني ديب.

ويُسمع الشاب في التسجيل الصوتي يقول: "أمبورتي (دلع آمبر) الدنيا قفلت بوجهك ما إلك غيري، والناس تكرهك وتتنمر عليكِ، وانت مُعرّضة للكراهية قررت أتزوجك واستر عليك الله يكتب إلى فيه الخير يا بعد قلبي انتي ما يقدرون النعم".

وتابع حديثه بالقول: "أنا علي طلب أفضل من الشايب (في إشارة إلى جوني ديب) وسلامتك تعيشين".

وحظيت كلمات الشاب السعودي على تفاعل النشطاء في العالم العربي الذين أبدوا إعجابهم بطريقته الطريفة للتواصل مع النجمة الأمريكية التي لا تجيد اللغة العربية.

انتشر المقطع الصوتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حوالي 14 ساعة، حصد ما يقرب من 100 ألف مشاهدة.

جوني ديب و آمبر هيرد

يذكر أن "جوني ديب" فاز يوم الأربعاء الماضي، 1 يونيو، بدعوى تشهير ضد هيرد بعد أن وجدت هيئة المحلفين أنها شوهت سمعة الأول بقولها إنه أساء إليها على مدار علاقتهما.

كما حكمت المحكمة الأمريكية بأن تدفع هيرد 15 مليون دولار لصالح ديب، تعويضًا عن التشهير به.