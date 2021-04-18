بعد أن طُلب من ابن عمهما الوقوف بينهما.. جنازة الامير فيليب تشهد نقطة التصالح بين الأميران هاري وويليام

جاءت وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب وسط اضطرابات تشهدها العائلة المالكة خاصة مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل اللذان انفصلا عن العائلة خلال العام الماضي.

واتّهم دوقا ساسكس السابقين العائلة المالكة بالعنصرية ونقص الدعم خلال مقابلة مع اوبرا وينفري، مما تسببت هذه التصريحات بتوترات في العائلة المالكة.

وقدم الأمير هاري في زيارته الأولى للممكلة المتحدة بعد استقالته للمشاركة في جنازة جده الراحل، وبحسب ما ورد فإن الأمير ويليام طلب من بيتر فيليبس أن يسير بينه وبين الأمير هاري خلال موكب الجنازة.

ويبدو واضحاً أن التوترات تراجعت وهدأت خلال جنازة الامير فيليب بينهما إذ شوهد الثنائي وهما يسيران جنياً إلى جنب في نهاية الجنازة وكانا يتحدثان مع بعضهما البعض.

وبالرغم من الحزن الذي يخيّم على العائلة المالكة إلا أن الأمير هاري تلقّى استقبالاً مليئاً بالجمود من بعض أفراد عائلته لدى وصوله لحضور الجنازة، وهذا يعني أنه يمكن ان يعود مباشرة للولايات المتحدة دون أي مصالحة مع عائلته.