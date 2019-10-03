بعد إرهاق تحضيرات الزفاف.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوّجهان لمركز مساج للاستجمام

تزوّج النجم "جاستين بيبر" وهايلي بالدوين يوم الاثنين الماضي في حفل حميمي رائع أقيم في منتجع فاخر وسط العديد من نجوم هوليوود.

واستمتع الثنائي الرومانسي أمس الأربعاء في أول نزهة لهما بعد حفل الزفاف، حيث شوهدا في لوس أنجلوس وهما يحملان وجبات البرغر بيديهما من مطعم Hamburger Haven، بينما كانا يدخلان نحو مركز المساج للاستجمام بعد تحضيرات الزفاف.

وظهر جاستين بإطلالته المعتادة وهو يرتدي بلوزة أورجوانية من مجموعته الخاصة Drew House وشورت رياضي فضفاض، كما نسّق معهم قبعة وكروكس أبيض.

أما العروس الجديدة فقد كانت لا تزال ترتدي سترتها الجلدية السوداء من وقت سابق والتي تزيّنت بكلمة "زوجة" على ظهرها، نسّقتها مع توب أبيض وبنطال جينز عريض، كما انتعلت حذاء أسود طويل بكعب عال وعلى صعيد التسريحة اعتمدت الكعكة المنخفضة.

ونشر جاستين يوم الثلاثاء الماضي بعضاً من لقطات حفل زفافه، حيث ظهر الزوجان سعيدان في صورة فردية لهما، وكانت هايلي ترتدي خاتم الخطوبة الذي يبلغ 500 ألف دولار من الألماس.

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