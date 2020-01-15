بعد إصدار ألبومها الثالث.. سيلينا غوميز تتخلى عن صمتها:"لن أحمي الأشخاص الذين لم يحموني"

أصدرت النجمة "سيلينا غوميز" ألبومها الثالث Rare الذي حصد نجاحًا كبيرًا، ومنذ أن عادت غويز إلى الساحة الفنية وهي تتجه إلى عصر جديد من حياتها الشخصية والمهنية.

وكشفت سيلينا خلال مقابلة لها مع مجلة Billboard أنها لم تعد تحمي الأشخاص الذين لم يحموها لأنها قد عاشت حياتها من قبل وفقاً لقواعد وآراء الآخرين.

وقالت سيلينا حول ذلك: "لقد قلت هذا من قبل لكنني كنت مرعوبة من قول أي شيء وأنا سأجد نفسي أحمي الأشخاص الذين لم يحموني أبداً ويهتمون بي".

وفي حين أنها لم تكن صريحة حول من تتحدث عنه فقد كان من السهل التخمين بأنها تتحدث عن علاقتها الرومانسية السابقة مع جاستين بيبر التي كانت مصدر إلهام للعديد من الأغاني التي أصدرتها.

وعبّرت سيلينا عن سعادتها في التخلص من الخوف من الآخرين، وأدركت انه لا يوجد سبب لتلبية طلباتهم فقالت: "لقد انتهيت للتو من الصمت وشعرت كأنني أستحق أن أحصل على لحظة لنفسي بعد أن مررت بالكثير".

وأضافت: "أردت أن يجعل الألبوم الناس يشعروه بشيء ما سواء كانت تلك علاقة صعبة أو أن تشعر بخير مع الاستمتاع، لذلك هناك طبقات مختلفة وأنا ممتنة لأن انتهى لما هو عليه الآن بعد أربع سنوات".

واستطردت انها لم تعد خائفة من ردود افعال الناس بعد الآن، فقالت: "قد يتفاعل الناس وقد لا يتفاعلون لكنني أعلم أنني فخورة بإخراج الموسيقى التي قمت بها بالمحتوى الموجود بها لأنني لا أريد شيئاً أكثر من الارتباط بالناس".

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