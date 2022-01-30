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لاعبة الشطرنج نونا جابرينداشفيلي ترفع دعوى قضائية ضد نيتفليكس.. والسبب مسلسل Queen’s Gambit

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:15
جابريندا شفيلي
جابريندا شفيلي

رفعت لاعبة الشطرنج نونا جابرينداشفيلي البالغة من العمر 80 عاماً دعوى قضائية ضد منصة نيتفليكس الأمريكية وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد عليه Queen’s Gambit.

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سبب رفع الدعوى القضائية ضد نيتفليكس

اتهمت لاعبة الشطرنج الشهيرة  منصة نيتفليكس العالمية بانها أظهرتها في المسلسل بصورة امرأة تلاعب الرجال واتهمتهم بالتحيّز ضد المراة، حيث كانت الدعوى القضائية بتهمة التشهير بها.

ووجدت قاضية مقاطعة فيرجينا بان اللاعبة قدّمت مجموعة من الحجج التي وصفتها بـ المعقولة وأنها تعرّضت للتشهير بالفعل وأكّدت بان منصة نيتفليكس تحط من قدر الأشخاص في المسلسلات عندما تتناول حياتهم بدلًا من استعراض تاريخهم وانجازاتهم

وبحسب إحدى الصحف العالمية التي نقلت تفاصيل القضية قالت: "في عام 1968 كانت نونا تنافس 59 لاعب من الرجال من بينهم 10 من الاساتذة الكبار في الشطرنج وهذا عكس ما تم سرده في المسلسل".

وتسعى اللاعبة للحصول على تعويض من قبل الشركة الأمريكية بمقدار خمسة ملايين دولار واعتذار بعد هذه المعلومة الخاطئة.

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أسطورة الشطرنج

ولدت اللاعبة نونا في بلدة في جورجيا حيث بدأت لعب الشطرنج بعمر مبكر وتحديدًا عندما كانت تبلغ 13 عاماً وأصبحت بطلة العالم في لعب الشطرنج في عمر الـ 20 عاماً فقط حيث كانت أول امرأة حصلت على هذا اللقب المميز

وعلى صعيد متصل حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية عند عرضه على نتفليكس ليصبح واحد من ابرز المسلسلات على المنصة

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