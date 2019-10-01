بعد إطلالتها شبه النائمة.. كيندال جينر أكثر الحضور تفاعلاً في حفل زفاف جاستين وهايلي

وصلت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء "كيندال جينر" إلى جورجينا وهي تبدو مرهقة وشبه نائمة بينما كانت تحمل وسادتها الحريرية، إلا أنها بدت نشيطة ومتألقة خلال حفل الزفاف يوم الاثنين.

وتواجدت كيندال في الحفل في منتجع Bluffton من مساء يوم الاثنين، وهي ترتدي فستاناً بسيطاً من المخمل باللونين الأخضر والبيج، كما سرّحت شعرها بطريقة مجعّدة.

وقام رجل أعمال ميامي ديفيد جروتمان بالتقاط الصور ونشرها عبر حسابه الخاص على إنستغرام، بينما كانت كيندال ترتشف كأساً من الكحول قبل بدء الاحتفال.

وفي الليلة السابقة نشرت عارضة الأزياء مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستغرام وهي تلعب البولينغ بينما كانت متألقة بفستانها الأبيض والمزيّن بدوائر صفراء، وقصة الأوف شولدر، وكان مثيراً عند تنسيقه مع حذاء رياضي أبيض.

ويبدو ان جاستين وهايلي لم يريدا نشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في حفلتهما الحميمية المكوّنة من 154 ضيفاً، إلا أنه تم مشاهدتهما في كشك التصوير مع أصدقائهما حيث بدا جاستين متألقاً بعد أن حلق شعره وهو يعطي قبلة لجادن سميث على خده، بينما كانت هايلي تبتسم مع ديفيد جروتمان وزوجته.

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