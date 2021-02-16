بعد إعلان حملها بطفلها الثاني.. ميغان ماركل وهاري سيكشفان خبايا حياتهما مع أوبرا وينفري في هذا التاريخ!

بعد يوم واحد فقط من مشاركة الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس "ميغان ماركل" للأخبار السعيدة عن توقعهما لطفلهما الثاني، أعلنت شبكة CBS أن عائلة ساسكس ستجلس مع أوبرا وينفري لإجراء مقابلة في أوقات الذروة، والتي ستبث يوم الأحد الموافق 7 مارس.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشبكة، ستتحدث "أوبرا وينفري" مع "ميغان ماركل" في البداية وجهًا لوجه، ثم سينضم هاري إلى المحادثة، والتي من المتوقع أن تغطي كل شيء من زواجهما وعملهما الخيري إلى الطفل "آرتشي"، بالإضافة إلى كيف تبدو حياتهما في مدينة لوس أنجلوس.





وصرَّحت شبكة CBS: "ستتحدث وينفري مع ميغان، دوقة ساسكس، في مقابلة واسعة النطاق، تغطي كل شيء من الدخول إلى الحياة كملكية، والزواج، والأمومة، والعمل الخيري إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف. لاحقًا، سينضم إليهما الأمير هاري وسيتحدثان عن انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما وأحلامهما المستقبلية لعائلتهما المتزايدة".

ستمثل المقابلة القادمة أول مقابلة للزوجين في فترة الذروة منذ ابتعادهما عن مناصبهما كأحد أفراد العائلة المالكة.

يجدر الإشارة إلى أن "أوبرا" لديها علاقات وثيقة مع "ساسكس"، فقد دعيت لحضور حفل زفافهما الملكي عام 2018، وعملت مع "هاري" في برنامجه الذي يركز على الصحة العقلية، كما أنها جاءة الثنائي في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

وبالعودة إلى شهر ديسمبر، عندما أعلنت" ميغان" عن أول استثمار عام لها في Clevr Blends، وهي شركة قهوة تقودها امرأة ومقرها كاليفورنيا، أرسلت الدوقة إلى "أوبرا" سلة هدايا من منتجاتها.

وبدورها شاركت "أوبرا" الهدية عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "في اليوم الأول من عيد الميلاد، أرسلت لي جارتي" M "... سلة من الأطاب! (نعم M الدوقة) ، إنه مشروبي الجديد المفضل للصباح والليل، أتمنى لو أحصل على clevrblends عاجلاً لأنني سأضمها إلى قائمة "الأشياء المفضلة".