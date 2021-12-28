خبر غير سار لمعجبات نجم BTS الكوري جانغوك.. علاقته بهذه الممثلة تثير الحيرة!

انتشرت شائعات تفيد أن النجم الكوري "جانغوك"، عضو فرقة BTS، علىى علاقة مع المممثلة الحسناء "لي يو بي"، إلى أن وكالتي أعمالهما نفتا هذه المزاعم.

في 27 من ديسمبر، قدمت شركة Big Hit Music التابعة لـ"جانغوك"، البالغ من العمر 24 عامًا، تعليقًا رسميًا على الشائعات التي بدأتها قناة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

وبحسب وكالته، فإن الشائعات غير صحيحة وتتخذ الشركة إجراءات ضد المسؤولين عن إصدار معلومات كاذبة حول المغني.

في هذه الأثناء، شاركت وكالة Y-Bloom Entertainment التابعة لنجمة المسلسل الدرامي Pinocchio أيضًا بيانًا ينفي الشائعات. وجاء في التعليق الرسمي: "شائعات المواعدة بين لي يو بي وجونغكوك لا معنى لها".

وتابع: "لم يلتقوا ببعضهم البعض ولا يعرفون بعضهم البعض. قالت من قبل إنها تعرف شوقا لكننا لسنا متأكدين مما إذا كانا على اتصال ببعضهم البعض الآن ".

وفي الآونة الأخيرة، ادعى أحد مستخدمي موقع "يوتيوب" المختص بأخبار نجوم الكيبوب أن النجمين يتواعدان، وشارك صور لهم وهم يرتدون نفس الملابس والأساور.