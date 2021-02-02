بعد إلغاء الحفلة السنوية بسبب "كورونا".. شاهد احتفال كايلي جينر بميلاد ابنتها في قصرها! (صور)

ألغت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" احتفالات عيد الميلاد السنوية الخاصة بابنتها ستورمي Stormi World هذا العام بسبب انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وتمكنت المليارديرة العصامية من بذل قصارى جهدها للاحتفال بميلاد طفلتها الثالث يوم الاثنين الماضي في قصرها الفاخر، بحضور أبناء خالاتها.

ونشرت "كايلي" بعضًا من صور الاحتفال الفاخر الذي أقامته في القصر عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وعلّقت: "سحر المرة الثالثة".

وأوضحت "كايلي" عن حفل عيد الميلاد في فيديو فقالت: "تم إلغاء Stormi World 3 لإسباب واضحة ولكنني ما زلت أبذل قصارى جهدي من أجل الاحتفال بها في المنزل".

وعرضت "كايلي" الكثير من صور عيد الميلاد فظهرت "ستورمي" مرتدية فستان وردي منتفخ وتاج، كما تواجدت عربة آيس كريم ومتجر الحلوى وشاحنة طعام وعربة بالونات، حيث تم تزيين طاولات الطعام بالالوان المختلفة.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: