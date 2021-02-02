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بعد إلغاء الحفلة السنوية بسبب "كورونا".. شاهد احتفال كايلي جينر بميلاد ابنتها في قصرها! (صور)

منشور 02 شباط / فبراير 2021 - 10:44
كايلي جينر
كايلي جينر

ألغت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" احتفالات عيد الميلاد السنوية الخاصة بابنتها ستورمي Stormi World هذا العام بسبب انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

Stormi Third Birthday

Stormi Third Birthday

وتمكنت المليارديرة العصامية من بذل قصارى جهدها للاحتفال بميلاد طفلتها الثالث يوم الاثنين الماضي في قصرها الفاخر، بحضور أبناء خالاتها.

Stormi Third Birthday

Stormi Third Birthday

ونشرت "كايلي" بعضًا من صور الاحتفال الفاخر الذي أقامته في القصر عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وعلّقت: "سحر المرة الثالثة".

Stormi Third Birthday

وأوضحت "كايلي" عن حفل عيد الميلاد في فيديو فقالت: "تم إلغاء Stormi World 3 لإسباب واضحة ولكنني ما زلت أبذل قصارى جهدي من أجل الاحتفال بها في المنزل".

Stormi Third Birthday

وعرضت "كايلي" الكثير من صور عيد الميلاد فظهرت "ستورمي" مرتدية فستان وردي منتفخ وتاج، كما تواجدت عربة آيس كريم ومتجر الحلوى وشاحنة طعام وعربة بالونات، حيث تم تزيين طاولات الطعام بالالوان المختلفة.

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