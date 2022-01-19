بعد ابتعاده عن الشاشات.. عودة مسلسل "المؤسس عثمان" بمفاجآت ومشاهد صادمة

لاقى المسلسل التركي الشهير "المؤسس عثمان" نجاح كبير منذ بداية عرضه حتى اليوم حيث استمر حتى الموسم الثالث منه، اذ احتل أعلى التصنيفات بنسبة عدد المشاهدات وحظي باشادات واسعة من الجمهور والنقاد

مسلسل "المؤسس عثمان" يبتعد عن الشاشات

توقّف عرض الموسم االثالث من مسلسل "المؤسس عثمان" حيث لم يعرض على الشاشات منذ ما يقارب الـ اسبوعين وذلك بسبب عطلة رأس السنة الميلادية وحالات الاصابة بفيروس كورونا التي انتشرت بشكل واسع بين طاقم العمل.

وبسبب ذلك كانت هناك تأخيرات في تصوير الحلقات مما أثر على عرضه على الشاشات كما هو الحال في العديد من المسلسلات التلفزيونية في الفترة الأخيرة خاصة من انتشار المتحور الجديد اوميكرون

عودة مسلسل "المؤسس عثمان"

سيعود مسلسل "المؤسس عثمان" إلى الشاشات بحلقات رائعة حيث أن المعجبين ينتظرونه بفارغ الصبر، وأصدر المقطع الاعلاني الاول من الحلقة 78 حيث كان مليء بالتطورات والمفاجآت وأعطى المتابعين بشرى سعيدة بحلقات رائعة.

وظهر في المقطع الدعائي للحلقة الجديدة التي ستعرض اليوم الأربعاء فيما يقارب الساعة الـ 8، مقطع القبض على السيد عثمان من قبل الوزير عليمشاه بينما سيقود القائد المنغولي إلى المنطقة للانتقام، أما جوندوز فيريد تأمين امارته.

وينتظر جمهور المسلسل الواسع عرض الحلقة 78 اليوم الأربعاء بحماس كبير معبرين عن سعادتهم لعدة عرض المسلسل أخيرًا بعد فترة من الانقطاع ويحقق المسلسل التركي في كل حلقة نسبة مشاهدة عالية جدًا