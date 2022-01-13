هاندا ارتشيل وجان يامان سيجتمعان معاً قريباً.. هل يشعر كرم بورسين بالغيرة؟

أشيع بأن النجمين التركيين "هاندا ارتشيل" و "جان يامان" من المقرر ان يجمعهما عمل فني في القريب العاجل وسيكون العمل من انتاج منصة ديزني العالمية

هاندا ارتشيل في أول لقاء صحفي لها بعد الكورونا

كشفت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" عدد من مخططاتها المستقبلية بعد أن انتهت من مسلسلها الناجح والكبير "انت اطرق بابي" الذي جمعها بكرم بورسين وتصوير فيلمها.

وشاركت هاند في الفترة الاخيرة في بعض الحملات الإعلانية ولكنها لم تكشف عن اي مشاريع ضخمة في الوقت الحالي أبداً.

ولكن كشفت بعض المصادر المقربة من النجمة التركية بان شركة ديزني قامت بإجراء بعض الاتصالات معها كما أجرت اتصالات مع جان يامان وذلك لحضور اجتماع في شركتهم.

ومن هذه النقطة بدأت الشائعات بالانتشار بأن النجمين سيعملان معاً في عرض جديد من انتاج شركة ديزني ولكن لم يتم تأكيد هذه الأخبار حتى اللحظة، فيما يلتزم كل من جان وهاندا الصمت.

هاندا ارتشيل وكرم بورسين

يشار بأن النجمين هاندا ارتشيل وكرم بورسين على علاقة غرامية بعد أن جمعهما مسلسل "انت اطرق بابي" حيث يقضيان أغلب وقتهما معاً.

وبهذا الخصوص علق عدد من المتابعين ان كرم قد يشعر بالغيرة من جان يمان، لا سيما ان الأخير كان له بالسابق تصريحات مثيرة للجدل حول اهمية الانجذاب الجنسي بين النجمين في العمل

يُشار إن كرم وهاندا اصيبا مؤخرًا بفيروس كورونا الأمر الذي ادّى إلى حجرهما معاً حيث صرّحت هاندا في أول مقابلة لها بعد الكورونا بقولها: "مثل الكثير من الناس أصابني الكورونا وعانيت من صعوبة في التنفس وقد كانت صعبة".