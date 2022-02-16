بعد اتهامهما بأن علاقتهما مزيّفة.. توم هولاند يدافع عن علاقته بزندايا

تحاول النجمة الهوليوودية زيندايا إبقاء علاقتها مفتوحة منذ الأيام الاولى من بدء علاقتها الرومانسية مع نجم سبايدرمان النجم العالمي "توم هولاند".

علاقة توم هولاند وزيندايا

كشفت مصادر مطلعة بأن النجم الهوليوودي الشهير كان قد اعترف للنجمة "زيندايا" عن مشاعره الرومانسية نحوها وذلك حتى تكون قريبة منه بشكل اكبر

وحرص على أن يشرح لها طبيعة علاقته ومشاعره حتى تكون الأمور واضحة بينهما، وأكّدت زيندايا بأنها تبادل النجم العالمي المشاعر بكل تأكيد لكنها كانت مترددة بالدخول في العلاقة معه دون توضيح الاسباب.

وأشار الثنائي الهوليوودي الشهير أن علاقتهما الرومانسية جديّة ولا توجد أي حيلة دعائية من أجل الترويج للموسم الجديد من فيلم "سبايدرمان"، حيث ان العلاقة ليست لاسباب دعائية او مبنية على المصالح وإنما علاقة حب حقيقية .

توم هولاند ومشاعره تجاه زيندايا

كشفب بعض المصادر بان نجم فيلم سبايدر مان شعر بالاعجاب والحب تجاه زيندايا منذ اللقاء الأول بينهما، كما أكّد بأن ارتباطها السابق والقصير مع النجم جاكوب إيلوردي لم يزعج توم هولاند أبداً، ولم يسبب له اي ضيق

وأكّد توم هولاند بانه سوف ينتقل معها إلى بلدها اذا استطاع حيث قال: "أعتقد بأنها سوف توافق على فترة نجرّب فيها العيش معاً".

وأثارت هذه العلاقة ضجة كبيرة بين جمهور النجمين ورواد السوشال ميديا خاصة انها بدأت بالتزامن مع عرض الموسم الجديد من فيلم سبايدر مان