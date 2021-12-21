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توم هولاند وزندايا منعا من المواعدة.. منتجة فيلم "سبايدرمان" تكشف السبب!

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:07
سبايدرمان
سبايدرمان

ورد أن منتجة فيلم Spider-Man: No Way Home أصدرت تحذيراً ضد مواعدة زملاء العمل بعضهم البعض أثناء بدء عملية التصوير.

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وقد سلطت المنتجة بنفسها، إيمي باسكال، الضوء على هذا التحذير في آخر مقابلة لها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أوضحت نواياها وراء كل ذلك.

سبايدرمان

وقالت: "لقد أخذت توم وزندايا جانبًا بشكل منفصل حينما اخترناهما للعمل في الفيلم وألقينا عليهما محاضرة كأن "لا تذهب إلى هناك، حاول ألا تفعل ذلك."

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وأضافت: "أعطيت نفس النصيحة لأندرو وإيما، فمن الممكن أن تؤدي مواعدتهم إلى تعقيد الأمور، كما تعلم؟ وقد تجاهلوني جميعًا ".

لقد أشيع أن أخبار علاقة زندايا وتوم هولاند انتشرت في شهر يوليو عام 2017، لكن أكَّدا الأخبار رسميًا عام 2021.
 

 

كلمات دالة:سبايدرمانتوم هولاندزيندايانجومفن

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