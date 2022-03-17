بعد ارتدائها بدلة الرقص.. هازال كايا بالحجاب الكامل والجمهور "نحبك بجميع أحوالك"

تعمل النجمة التركية هازال كايا على تصوير مسلسل "منتصف الليل في قصر بيرا" حيث لاقى نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية جدًا

وأثارت هازال كايا جدل كبير بسبب اطلالاتها في المسلسل حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي بدلة الرقص على خشبة المسرح في وقت سابق

وكانت المفاجأة عندما أطلت هازال كايا في لقطة من مشاهد المسلسل وهي ترتدي الحجاب الكامل الأسود حيث أشاد المتابعين بإطلالتها بالحجاب.

وانتقل الجمهور إلى قسم التعليقات للإشادة بهازال كايا خاصة بعد الانتقادات الأخيرة التي طالتها، وعلّق أحدهم على الصورة: "نحن نحبك بجميع حالاتك ياهازال".

وأكّد البعض الاخر أنه بإمكانها الردّ على منتقديها بطريقة احترافية وفنية من خلال الشخصيات التي تؤديها باحترافية دون الحاجة للرد بعبارات ليست لها معنى.

وكان كاتب ومؤلف تركي قد انتقد النجمة هازال كايا وانتقد تمثيلها حيث اعتبرها بأنها لا تصلح للتمثيل ودائماً تحاول أداء دور الطفولية البريئة في مشاهدها وفي هذا المسلسل أثبتت عكس ذلك، وتضامن عدد كبير من النجوم مع الفنانة التركية من بينها الفنانة ديميت اوزدمير.

وتحظى هازال بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي وقدمت العديد من الادوار المميزة من بينها شخصية نهال في العشق الممنوع.