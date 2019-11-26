بعد استهزائه بالمنقبات.. فرنش مونتانا في العناية المركزة! (فيديو)

لقد كان أسبوعًا صعبًا للمغني الأمريكي ذي الأصول المغربية "فرنش مونتانا"، حيث يتواجد حاليًا في وحدة العناية المركزة، بعد أيام قليلة من نقله إلى المشفى نتيجة معاناته مع مشاكل في القلب وإصابته بالغثيان.

شارك "فرنش مونتانا" (35 عاماً) متابعيه عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو له من داخل المشفى، يظهر فيه موصولًا بالأجهزة الطبية أثناء استلقائه على الفراش، وكتب: "6 أيام في وحدة العناية المركزة".

ووفق ما نقله موقع "تي أم زي" الإخباري، نُقل "مونتانا" إلى المستشفى للمرة الأولى يوم الخميس بعد أن وصل رجال شرطة إلى منزله على إثر إنذار بوقوع سرقة محتملة، لكن اتضح أنه إنذار خاطئ، وعلى الفور ,وصلت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المشفى نتيجة معاناته من مشاكل في القلب وآلام في المعدة، بالإضافة لشعوره بالغثيان.

وتأتي حادثة نقله إلى المشفى، بعد عدة أسابيع من طرح ألبومه الجديد "مونتانا"، والذي تظهر فيه عارضات منتقبات بشكل استفز الكثير من رواد الإنترنت.

ففي كليب الأغنية، يظهر "مونتانا" متوسطًا مجموعة من السيدات المنقبات، ترتدي كلا منهن حذاءً طويل يغطي الركبة ذا كعب عال وباللون الأحمر، في إشارة من مغني الراب إلى أن المسلمات يمكنهن أن يكنّ "جذابات ومثيرات" بصرف النظر عن ملابسهن المحتشمة، كما ظهر في الكليب فتاة أخرى محجبة بمكياج قوي.

وأثار الكليب استياء وغضب الكثير من رواد الانترنت، الذين انتقدوا الفكرة واضفاء "مونتانا" طابع جنسي على المسلمات وزيهن الشرعي، بالإضافة إلى ترويجه لفكرة أن المسلمات بحاجة إلى التحرير، خاصة بعد نشر مغني الراب صورة من الكليب على إنستغرام وعلق: "ليس عليكِ تغيير هويتك، فأنتِ يمكنك ادخال الآخرين إلى عالمك الخاص"

ولد "مونتانا"، واسمه الحقيقي كريم خربوش، في المغرب وانتقل إلى برونكس عندما كان في 13 من عمره.