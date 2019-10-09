بعد اقترابها من لقب الملكة.. الأميرة ماري بإطلالة كلاسيكية ساحرة من شانيل في باريس

توجهّت الأميرة ماري إلى قصر الدنمارك في باريس أمس الثلاثاء وذلك في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وبدت الأميرة بكامل أناقتها عندما وصلت إلى ساحة المعارض التي تعرض الثقافة الدنماركية في شارع الشانزليزيه، فارتدت فستان أبيض كلاسيكي طويل الأكمام ومزيّن بكسرات عريضة من الأسفل من مجموعة شانيل.

وأكملت مظهرها الملوكي بتنسيق حزام جلدي يتوّسط خصرها وحقيبة يد وحذاء بكعب عال من اللون الأزرق الليلي، كما اعتمدت تسريحة ذيل حصان منخفضة وأقراط فضية.

وخلال وقت سابق من نفس اليوم انضمت الأميرة ماري إلى زوجها في رحلتهما الباريسية حيث ارتدت فستاناً أزرق ليلي يتميّز بأكمام مزيّنة بالأبيض وتنورة مطابقة من الأسفل، ونسّقت معه نفس الحذاء في الإطلالة السابقة كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

أما زوجها فريدريك فقد اختار أن يكون بنفس مستوى أناقة زوجته وهو يرتدي بدلة أنيقة بربطة عنق بيضاء وزرقاء لتتناسب مع إطلالة ماري.

يشار إلى أن الملكة مارغريت الثانية منحت الأميرة ماري حق الوصاية على العرش أي أن تؤدي مهام الملكة في حال غيابها داخلياً وخارجياً.

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