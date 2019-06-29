بعد الغضب من فيديو كليبها الأخير.. مادونا تحضّر مفاجأة لمعجبيها!

أعلنت محطة SiriusXM الإذاعية يوم الجمعة الماضي، أنه سيكون هناك قناة خاصة للفنانة مادونا، وستطلق في 1 يوليو، وستكون تحت مسمى Madonna’s Madame X Radio.

وستعرض المحطة الإذاعية أغاني مادونا من أول إنطلافها إلى الآن التي تمتد لعقود، وصرّحت مادونا بشأن ذلك: "هذه القناة ستنقلك إلى عالم معقد من مدام إكس "مادونا""، كما أضافت: "سوف تتعلم المزيد عن العملية الإبداعية وراء أحدث ألبوماتي، وستكتسب فهماً أعمق لما يدفعني كفنان".

بالإضافة إلى الأغاني، ستعمل القناة على سرد إرث وتاريخ مادونا، من خلال بعض القصص الحصرية حول إنتاج الألبوم، بما في ذلك التزامها بتقريب العالم من خلال اكتشاف الموسيقى.

وخلال الوقت الحالي، تستعد مادونا للشروع في جولتها الغنائية، حيث ستظهر قريباً في جزيرة برايد في نيويورك.

وتسبب مقطع الفيديو الأخير الخاص بها لأغنية God Control في حدوث صدمة بين المعجبين، حيث يصوّر الفيديو أحداث مجزرة ملهى أوليز الليلي للمثليين عام 2016، وكيف كانت عملية إطلاق النار والجثث الملطخة بالدماء.

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