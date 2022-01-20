بعد الهجوم على سيزان ⁦‪اكسو‬⁩ بعد اساءتها لـ آدم وحواء.. هازال كايا وبينار دينيز يدعمونها

تعرّضت المغنية التركية "سيزان أكسو" في الفترة الماضية لهجوم كبير وحاد بعد إصدار أغنيتها الجديدة Şahane Bir Şey Yaşamak والتي أساءت فيها لسيدنا ادم وحواء وهو ما اثار حملة كبيرة ضدها

سيزان أكسو تتعرض لهجوم كبير

أثارت الفنانة التركية سيزان أكسو غضب الجمهور التركي والجمهور العربي بشكل كبير بعد اصدار اغنيتها الجديدة والتي أساءت فيها إلى آدم وحواء حيث جاء في كلمات الأغنية الجديدة: " نحن ذاهبون غلى نهاية العالم أخبروا السلام للجاهلين آدم وحواء".

وانتقد العديد من المتابعين هذا التصرف والكلمات معتبرين ان الاغنية اهانة كبيرة لجميع الأديان وانها تمس شخصيات دينية وقاموا باصدار هاشتاغ "سيزان اكسو قفي عند حدك" حيث تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي.

مشاهير دعموا سيزان اكسو

وبعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له الفنان التركية كان هناك العديد من المشاهير الذين قرروا دعم الفنانة التركية ومن بينهم هازال كايا وبينار دينيز، حيث نشرت هازال عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" منشور تدعم فيه سيزان.

بينما انضمت بينار دينيز إلى قائمة المشاهير الذين دافعوا عن سيزان، فقالت خلال مقابلة لها: "كيف يمكنكم انتقاد سيزان فهي غالية بالنسبة لنا ولوطننا حتى دائماً في طريقي إلى العمل استمع إلى أغانيها، وبرأيي يجب أن يعرف الجميع أن كل شخص حر بالتعبير عن رايه ومن الجميل أن يكون هناك اختلافات".

فيما اعتبر بعض الجمهور أن الحملة ضد الفنانة التركية مبالغ فيها