بعد اليزابيث تايلور.. هؤلاء النجمات المرّشحات لدور كيلوبترا بنسخته الجديدة

كشف المخرج العالمي الشهير "دينيس فيلنوف" مؤخرًا عن بدء تحضيره لفيلم ضخم يروية حياة الملكة المصرية كيلوبترا وقصة حياتها الكاملة بنسخة جديدة



تفاصيل فيلم كيلوبترا

طرح فيلم كيلوبترا بنسخته الأولى خلال عام 1963 حيث لاقى نجاحًا كبيرًا في السينما العالمية، وأدّت شخصية الملكة الفرعونية النجمة الهوليوودية الشهيرة "اليزابيث تايلور" والتي اتقنت الدور بشكل ناجح وملفت وحظيت على اشادات واسعة

وقرر المخرج دينيس بان يقوم بإعادة احياء فكرة الفيلم وذلك بنسخة حديثة ومتطورة حيث أنه لم يعلن أي تفاصيل جديدة حول العمل المنتظر.

وأكدت بعض المصادر بان النجمات اللواتي رشحهن المخرج لأداء دور شخصية الملكة الفرعونية هن النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجمة ليدي غاغا، الا انه لم يتخذ القرار النهائي بعد، حيث أنه ما يزال في مرحلة الاعداد الأولية ولم يبدأ بمرحلة التصوير او اختيار نجوم العمل

ليدي غاغا في فيلم جوكر 2

وعلى صعيد مختلف انضمت ليدي غاغا مؤخرًا إلى فيلم الجوكر بنسخته الثانية واكدت العديد من المصادر الخبر، حيث ستشارك في العمل إلى جانب النجم الشهير خواكين فيليپس الذي أدى شخصية الجوكر في الموسم الأول

واكدت ليدي غاغا هذه الأنباء حيث من المقرر ان تجسد شخصية صديقة الجوكر التي تعاني من مشاكل نفسية، وفي ظل انشغال غاغا بتصوير دورها في الجوكر راح البعض يتساءل فيما اذا ستكون انجلينا جولي هي كليوبترا الجديدة