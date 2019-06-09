بعد انفصالها عن برادلي كوبر.. إيرينا شايك تعود للعمل أمام بركة متجمدة

تحاول عارضة الأزياء الروسية " إيرينا شايك" التركيز على حياتها والانهماك في العمل عقب انفصالها عن حبيبها وأب طفلتها "برادلي كوبر".

توجَّهت "إيرينا شايك" إلى مدينة آيسلندا بعد انفصالها عن النجم العالمي "برادلي كوبر" ونشرت صورة مُثيرة لها من متنزه سكافتافيل عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يوم السبت الماضي من جلسة تصويرها لصالح العلامة التجارية الإيطالية Falconeri، تظهر فيها جالسة على الصخور أمام بركة مُتجمدة مُرتديةً فستانًا صوفيًا رماديًا قصيرة وجوارب رمادية طويلة.





يأتي انفصال "برادلي" و"شايك" بعد أربعة أعوام على علاقتهما العاطفية وإنجاب طفلتهما "ليا"، فقد رصدت عدسات الباباراتزي لحظة مغاردة "شايك" المنزل مُمسكةً بحقيبة سفر، وحاليًا يجري الثنائي مناقشات للتوصل إلى اتفاق بشان حضانة طفلتهما.

ولم يكن مُستغربًا انفصال الثنائي وتحديدًا بعدما شهد العالم العاطفة المُتأججة بين "برادلي" والمغنية الأمريكية "ليدي غاغا" أثناء عرضهما الغنائي الرومانسي على خشبة مسرح حفل الأوسكار، ورغم أن الأخيرة أكَّدت أنهما مجرد أصدقاء، إلّا أن الواقع يبدو عكس ذلك.

وانتقل المتنبئين إلى موقع "تويتر" يوم الجمعة، للتعليق على الإنفصال، حيث علّقوا بأن "برادلي" سيكون الآن مع "ليدي غاغا" بعد تفجّر الكيمياء بينهم في الفيلم، فغرّد أحدهم: "لذلك برادلي كوبر وليدي غاغا غير مرتبطين الآن، نعلم جميعاً ماذا سيحدث الآن"، كما أضاف آخر: "أتوقع الآن أنه سيكون طفل لليدي غاغا من برادلي في نهاية العام".