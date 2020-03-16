بعد انفصالهم لمدة 7 سنوات.. فرقة JLS تعود من جديد مع مفاجأة كبيرة!

أعلنت فرقة JLS عن عودتهم معاً وذلك بعد سبع سنوات من الانفصال من خلال جولة جديدة ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وكان أعضاء الفرقة أستون ميريجولد وأوريتسي ويليامز ومارفن هيومز وجيه بي جيل قد رحبوا بأطفالهم الجدد منذ انفصالهم عام 2013 حيث كشفوا بأن عودتهم ستكون خاصة للغاية لأنهم يحظون بدعم كبير من عائلتهم الصغيرة.

وتحدّث جيل حول الموضوع خلال مقابلة لهم مع مجلة Hello: "إن المشاركة في العودة للغناء لا يقدر بثمن فلا يمكننا الحصول على أفضل من ذلك"، وأضاف هيومز: "جميعنا نحب أن يكون أطفالنا معنا على المسرح وستكون تلك لحظة جميلة".

وكشف هيومز إن ابنته الكبرى البالغة من العمر 6 سنوات بدأت بالفعل في الحصول على طلبات التذاكر من أصدقائها لجولة الفرقة الغنائية، وأضاف مازحاً :"ستدير ابنتي شركة صغيرة لبيع التذاكر قريباً".

وبدأت فرقة JLS شهرتها عام 2008 عندما كانوا متسابقين في برنامج The X Factor واستمروا بعد ذلك في إصدار أربعة ألبومات قبل أن ينفصلوا عام 2013.

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