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بعد انفصالهم لمدة 7 سنوات.. فرقة JLS تعود من جديد مع مفاجأة كبيرة!

منشور 16 آذار / مارس 2020 - 01:10
فرقة JLS
فرقة JLS

أعلنت فرقة JLS عن عودتهم معاً وذلك بعد سبع سنوات من الانفصال من خلال جولة جديدة ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

A family affair: JLS have said they hope their children can be a part of their reunion when they kick off their tour later this year

وكان أعضاء الفرقة أستون ميريجولد وأوريتسي ويليامز ومارفن هيومز وجيه بي جيل قد رحبوا بأطفالهم الجدد منذ انفصالهم عام 2013 حيث كشفوا بأن عودتهم ستكون خاصة للغاية لأنهم يحظون بدعم كبير من عائلتهم الصغيرة.

وتحدّث جيل حول الموضوع خلال مقابلة لهم مع مجلة Hello: "إن المشاركة في العودة للغناء لا يقدر بثمن فلا يمكننا الحصول على أفضل من ذلك"، وأضاف هيومز: "جميعنا نحب أن يكون أطفالنا معنا على المسرح وستكون تلك لحظة جميلة".

Happy family: Aston Merrygold has two-year-old son Grayson with fiancee Sarah Lou Richards, who is currently pregnant with their second child

وكشف هيومز إن ابنته الكبرى البالغة من العمر 6  سنوات بدأت بالفعل في الحصول على طلبات التذاكر من أصدقائها لجولة الفرقة الغنائية، وأضاف مازحاً :"ستدير ابنتي شركة صغيرة لبيع التذاكر قريباً".

وبدأت فرقة JLS شهرتها عام 2008 عندما كانوا متسابقين في برنامج  The X Factor واستمروا بعد ذلك في إصدار أربعة ألبومات قبل أن ينفصلوا عام 2013.

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