بعد بقاؤها عزباء لمدة سنتين.. سيلينا غوميز تظهر برفقة حبيبها السابق صامويل كروست

بعد تأكيد المغنية الأمريكية سيلينا غوميز 27 عامًا، أنها عزباء لأكثر من سنتين وأنها لا تفكر في الإرتباط مرة أخرى في الوقت الحالي، ظهرت سيلينا برفقة حبيبها السابق عارض الأزياء صامويل كروست في نيويورك.

ونشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن سيلينا وصامويل قد تواعدا لأول مرة في شهر نوفمبر لعام2015 لمدة اشهر قليلة وظهرا بشكل رسمي معًا في عدة اماكن وحضرا زفاف صديقتهم كورتني باري سويًا، وسافرا لقضاء أحد العطلات في شهر يناير لعام 2016 ولكن في شهر اغسطس من نفس العام، أعلن صامويل، برسالة مؤثرة على الإنستغرام والذي سرعان ما قام بحذفها ليعلن انفصالهما؛ وجاء في نص الرسالة " سيلينا انسانة جميلة ولديها قلب ومشاعر حقيقية، وعلى الرغم من أن طريقنا في الحياة مختلف ولكني أحبك سيلي" وذلك طبقًا لما نشرته مجلة " إيلي " النسائية.

لكن في ليلة الثلاثاء في مطعم La Esquina في حي سوهو بمدينة نيويورك ظهرت سيلينا مع اصدقائها وهي تصل إلى المطعم وبعدها وصل صامويل مع مجموعة من اصدقائه، كانت سيلينا رائعة الجمال وهي ترتدي بدلة بخطوط طولية باللونين الأبيض والأسود وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء واقراط فضية اللون ومكياج جرئ بالعيون الدخانية وحمرة الشفاه الوردية وطلاء أظافر باللون الأحمر.

أما صامويل كان يرتدي قميصًا طويلًا بالونين الاسود والأصفر مع زوج من الأحذية العسكرية باللون البني والتقطت سيلينا صورًا عديدة تجمعها بأصدقائها داخل المطعم.

وأثار ظهورهما معًا العديد من الشائعات عن عودتهما معًا مرة أخرى على الرغم من التأكيد المستمر من جانب سيلينا غوميز أنها لا تفكر حاليًا في الإرتباط العاطفي ومتفرغة لعملها الفني وجاءت تلك التصريحات من المغنية بعد أن تزوج حبيبها السابق جاستين بيبر من عارضة الأزياء هيلي بالدوين بعد تركه لها وإصدارها لأغنية تتهمه فيها بنه استبدلها بأخرى في خلال شهرين.

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