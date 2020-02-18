بعد بقائها على قائمة انتظار تطبيق Raya.. هانا براون "Christian Mingle إني قادمة"!

تأسس تطبيق المواعدة "Raya" قبل خمس سنوات وهو عبارة عن تطبيق مفضّل لدى المشاهير حيث يجب على المستخدمين اجتياز عملية الدخول من خلال قوانين صارمة ومعقدة.

وخلال الشهر الماضي شوهد النجم "بين أفليك" وهو يستخدم هذا التطبيق لأول مرة، ولم يكن الوحيد فقد صرّح النجم الأمريكي "تشانينج تاتوم" أنه لجأ للتطبيق بعد انفصاله عن حبيبته السابقة.

ويبدو واضحاً أن التطبيق انتشر بشكل كبير بين المشاهير إذ كشفت أيضاً نجمة The Bachelorette السابقة "هانا براون" يوم الأحد الماضي أنها لم تقبل بعد في تطبيق المواعدة الحصري للمشاهير.

ونشرت هانا عبر حسابها الخاص على انستغرام رسالة تقول: "يا رفاق لا أعرف إذا كنتم تعرفون ذلك لكنني كنت العازبة ولا يمكنني الدخول إلى تطبيق "Raya".

وأضافت هانا: "لقد كنت على قائمة الانتظار منذ شهور من الآن لقد اكتفيت منه سأذهب إلى تطبيق Christian Mingle، انتظرني إنني قادمة".

وتابعت هانا: "قد لا يسمح لي بالمشاركة في تطبيق Christian Mingle في هذه المرحلة لكن اليسوع ما زال يحبني".

ويشار إلى أن تطبيق Christian Mingle هو تطبيق مواعد للعازبين المسيحيين حيث تركّز على العلاقات بينهم.

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