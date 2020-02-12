بن أفليك يلجأ إلى "رايا" للبحث عن فتاة أحلامه.. لكنه ليس الوحيد

يتنقل النجم الأمريكي "بين أفليك" من سيدة حسناء إلى أخرى، كما رأيناه برفقة زوجته السابقة الممثلة الأمريكية "جينيفر غارنر" التي تعتبر مصدر دعم له أثناء علاجه من الإدمان في مركز إعادة التأهيل.

ويبدو أن "بين أفليك" غير قادرٍ على العيش دون وجود أنثى في حياته، لذلك يلجأ لتطبيق المواعدة الحصري "Raya"، الذي تأسس قبل خمس سنوات هو تطبيق مواعدة مفضل لدى المشاهير حيث يجب على المستخدمين اجتياز عملية دخول صارمة تحددها لجنة وخوارزمية معقدة، بالإضافة إلى عوامل مختلفة.

وأشارت الشخصبة التلفزيونية "باتي سترينجر" من برنامج The Millionaire Matchmaker أنها رات النجم أكثر من مليون مرة على التطبيق، وأكدت أنه بحاجة لسيدة بنفس مواصفات زوجته السابقة "جينيفر غارنر"، فهو يحتاج لإنسانة تعامله كوالدته.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، شوهد "أفليك" يستخدم التطبيق لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، فهو يرغب بمواعدة سيدة خارج إطار التمثيل والشهرة لأنه يعتبر من الشخصيات التي تحترم الخصوصية، كما بدأت حالته الصحية والنفسية تستقر، بالإضافة لتركيزه على عمله وحياته العائلية باعتباره أب لثلاثة أطفال.

و"بن أفليك" ليس المشهور الوحيد الذي يستخدم تطبيق "Raya"، فقد صرح أن النجم الأمريكي "تشانينج تاتوم" لجأ للتطبيق بعد انفصاله عن حبيبته المغنية البريطانية "جيسي جي".

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