بعد تحديده .. تأجيل زفاف كيتي بيري وأورلاندو بلوم لهذا السبب

يعد أورلاندو بلوم وكيتي بيري، من أبرز ثنائيات هوليوود، وينتظر محبيهما خبر دخولهما القفص الذهبي، ولكن يبدو أنهم سيضطرون إلى الانتظار وقت أطول.

فبعدما كان من المقرر إقامة زفاف الثنائي في أواخر هذا العام، والذي بدأ بالفعل آخر شهر فيه، كشفت مصادر اليوم الأربعاء، أن الزفاف المُنتظر تم تأجيله دون ذكر الموعد الجديد.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن المصدر الذي لم يُكشف عن هويته، تم تأجيل الزفاف وتغيير موعده بسبب تغييرات وخطط ترتبط بموقع الزفاف.

بالإضافة إلى ذلك، كشف المصدر أن كيتي (35 عامًا) وأورلاندو (42 عامًا)، يخططان لإقامة حفلين للزفاف، سيكون أحدهما محلي والآخر سيكون في منطقة أبعد وسيتطلب سفرًا.

وفي حين أن الثنائي لم يتزوج بعد، إلا أنه يبدو أنهما مخططان لكل شيء يرتبط بمستقبلهما، وخاصة فيما يتعلق بتكوينهما أسرة، حيث كشف المصدر أن كيتي عازمة على الإنجاب فور الزواج، مما يثير الكثير من التكهنات بشأن ما إذا كانت كيتي حامل بالفعل.

وتأتي خطوة زواج كيتي وأورلاندو بعدما أعلنا خطبتهما في عيد الحب في شهر فبراير من هذا العام، هذا وبدأ الثنائي علاقتهما في 2016 وواجها عدة اضطرابات وانفصلا، قبل استئناف علاقتهما مرة أخرى.

ويذكر أن هذا سيكون الزواج الثاني لكيتي، حيث تزوجت من الممثل البريطاني "راسل براند" (44 عامًا) في عام 2010، قبل الانفصال في 2012، ولم يثمر زواجهما عن أي أطفال.





كما أن اورلاندو سبق وتزوج من العارضة الشهيرة "ميراندا كير" في 2010 وانفصلا في 2013، هذا ورُزق أورلاندو بطفل من ميراندا يدعى "فلين كريستوفر بلانشارد كوبلاند" في يناير عام 2011.

وعلى الصعيد الفني، يُذكر أن كاتي كان جدول أعمالها حافلًا في الفترة الأخيرة، حيث قدمت وللمرة الأولى، حفلا في الهند خلال الشهر الماضي، ضمن فعاليات مهرجان "وان بلاس"، والذي شاركت فيه أيضًا النجمة "دوا ليبا".

وكانت كيتي قد ذكرت أن هذه تعد أول زيارة لها للهند بعد 7 سنوات، حيث أُقيم حفل زفافها من راسل براند في الهند، كما أطلقت مؤخرًا أغنية جديدة مليئة بأجواء الكريسماس.

وفيما يتعلق بأورلاندو بلوم، فقد تعاون مؤخرًا مع العارضة والممثلة البريطانية "كارا ديليفين" (27 عامًا) في مسلسل "كرنفال رو".