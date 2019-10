بعد ترويجها لمنتجات SKIMS.. سيلينا غوميز تشيد بصداقتها بتايلور سويفت عبر هذه الرسالة

فاجأت النجمة "سيلينا غوميز" معجبيها عندما قامت بالترويج لمنتجات نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان SKIMS عبر حسابها على إنستغرام، وذلك لأن صديقتها المقرّبة تايلور سويفت على عداء قديم معها ومع زوجها كانيه.

وبالرغم من أنها لم توضح هذه الخطوة إلا أن سيلينا قامت بحذف منشورها عن منتجات SKIMS لتستبدله بصور لها مع صديقتها تايلور سويفت أمس الإثنين بجانب تعليق عاطفي جميل.

ونشرت سيلينا صورة لها وهي تقف بجانب تايلور بينما كانت ترتدي ترتدي بلوزة سوداء أما تايلور فقد ارتدت اللون الرماي مع كلبها الصغير وظهرتا من غير مكياج.

وعلّقت سيلينا على الصورة برسالة معبّرة: "رحلتي أو الموت، وأنا سأموت من أجل هذه"، وتابعت: "شكراً لك لأنك بجانبي إلى الأبد، لقد علمتني كثيراً ومشيتي كل هذا معي وبقيتي تذكّريني بأني أفضل إنسانة وأنا إلى جانبك مدى الحياة".

ولم تشرح سيلينا ما الذي دفعها إلى كتابة هذا الشيء على الرغم من أن توقيتها تزامن مع حذفها لصورها في منتجات SKIMS الخاصة بكيم كارداشيان، فيبدو أن سيلينا فعلت كل هذا دعماً لصداقتها.

ومن جهة أخرى أشادت تايلور بأغنية سيلينا الجديدة Lose You To Love Me واصفة لها بأنها أفضل شيء قامت به على الإطلاق وأنها فخورة بها خاصة بأن سيلينا مرّت بالكثير من المصاعب.

