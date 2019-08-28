بعد تسع أعوام على وفاته.. ستيف جوبز مُتخفي في مصر! (صور)

ضجَّت وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صورة لرجل يشبه مؤسس شركة آبل الأمريكية "ستيف جوبز"، الذي فارق الحياة بتاريخ 5 أكتوبر عام 2011، حتى أن البعض تخطى الحدود وذهبوا لقول أنه لا يزال حيًا ويختبئ في مصر.

التقطت عدسات الكاميرا صورة لرجل يجلس في إحدى مقاهي مصر الشعبية أثناء احتسائه مشروبًا، ولا يمكننا التفريق بينه وبين "ستيف جوبز" فالملامح مُتطابقة، ورأسه يغزوه البياض، كما يرتدي نظارة طبية، لكن الأمر الوحيد المُختلف ارتدائه جلابية فضفاضة، بدل تيشيرت أسود وبنطال جينز أزرق، الأمر الذي دفع البعض للتكهن أنه يمارس طقوس الديانة البوذية والروحانية.





وقد اشتهر "ستيف" بحركه يده بمحاذاة ذقنه أثناء تفكيره العميق، وهو ما نراه في الصورة، إلا أن العبض لاحظ ارتدائه ساعة بعقارب، بدل ساعة أبل التي ابتكرها.

ومن بين التعليقات، كتب أحد المستخدمين: "في الحقيقة، ليس بعيدًا أن يكون هو، فهو يحب مصر وحياتها البسيطة.. أن لست مغرمًا بنظريات المؤامرة، لكن جنون ستيف قد يدفعه لذلك."

من جهة أخرى، اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان وتاريخ التقاط الصور، حيث يقول البعض أنها التقطت في القاهرة، وبينما آخرون يؤكدون أنها في ليبيا.

توفي "ستيف جوبز" عن عمر ناهز الـ56، بعد صراعه المميت مع سرطان البنكرياس.

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