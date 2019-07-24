ريهانا تصدم الجميع بصورة شبيهتها المُصغرة.. "متى أنجبت طفلة؟"!

كادت النجمة البربادوسية "ريهانا" أن يُغمى عليها بعد رؤية صورة لطفلة صغيرة عبر موقع "إنستغرام" تشبهها لدرجة لا يمكن تصورها، حتى بدت وكأنها نسخة مصغرة عنها.

نشرت سيدة تدعى "بريا كاي" صورة لابنتها "آلاء" عبر حسابها الخاص "iambriakay"، والذي يتابعها عليه أكثر من 45 ألف متابع، تظهر فيه الطفلة بشعر أملس منسدل وببشرة سمراء جذابة وعيون ملونة ساحرة، وبدت وكأنها نسخة "ريهانا"، حينها شعر رواد مواقع التواصل بالصدمة وقرروا إرسال الصورة لنجمتهم.

وبسبب الكم الهائل الذي تلقته "ريهانا" من التعليقات التي تحثها لرؤية الطفلة، نشرت من جهتها الصورة عبر حسابها الخاص، وعلَّقت وهي في حالة من الدهشة: "كدت أن أوقع هاتفي، كيف هذا ممكن؟"

ولم تكن "ريهانا" الوحيدة التي صدمت مما رأته، فكتب عارضة الأزياء الأمريكية "تيرا بانكس": "المساعدة، أرجوكم ساعدوني للعثور على نسخة ريهانا المصغرة"، فهناك احتمال أنها توَّد ضمها لعالم عرض الأزياء.





كما علَّق مغني الراب "سنوب دوغ" على الصور: "متى أنجبت طفلة؟"، وعبرت "بريانكا شوبرا" و"ميرندا كير" عن دهشتهم.

الجدير بالذكر أن الطفلة، والتي تمتلك حساب باسمها على موقع "انستغرام" ويتابعها عليه أكثر من 15 ألف متابع، تعمل عارضة أزياء لملابس الأطفال.



