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بعد تعافيه من الإدمان الجنسي.. جيمس فرانكو يعترف "استغللت طالباتي من أجل إشباع رغباتي"

منشور 25 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:30
جيمس فرانكو
جيمس فرانكو

يواجه النجم الأمريكي "جيمس فرانكو" دعوى قضائية اتهمته بالاعتداء الجنسي اتجاه الطالبات في مدرسة التمثيل التي أسسها في وقت سابق.

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وكشفت العديد من الفتيات اللواتي تم استغلالهن في المدرسة أنهن تم استغلالهن لتكوين مجموعات من الفتيات للعمل معه ولكنهن تعرذضن للاستغلال الجنسي.

جيمس فرانكو يعترف بتحرشة بطالباته في استديو أسسه لتعليم التمثيل

ردّ فعل جيمس على الاتهامات الموجّهة له

اعترف جيمس خلال تصريحات اعلامية بأنه مارس العلاقة الحميمية مع طالباته في المدرسة خلال التدريبات وأكّد بانه يحاول التعامل مع هذه الاتهامات وتصحيح الأخطاء.
كما أكّد جيمس بأنه لم يؤسس هذه المردسة التمثيل بهدف الجنس والفتيات واستغلالهمن ولكن لاامر حصل وهو يعلم بأنه مخطىء في ذلك.
وكشف النجم الأمريكي بانه تعافى من الادمان الجنسي عام 2016.

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