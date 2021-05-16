بعد تعرّضها لانتقادات بأنها معادية للسامية.. بيلا حديد تبكي من أجل فلسطين!

تستمر عارضة الأزياء "بيلا حديد" في الكشف عن انحيازها الكبير من اجل فلسطين في الصراع الفلسطيني الأسرائيلي في الوقت الحالي.

وواصلت بيلا حديد تعبيرها عن انحيازها لفلسطين بالرغم من أن الكثيرين من متابعينها انتقدوها ووصفوا منشوراتها السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها خاطئة.

ويبدو واضحاً أن بيلا لم تعطي اهمية لهذه الانتقادات حيث شاركت صورة سيلفي في صباح يوم السبت وهي تبكي بشدة وعلّقت على الصورة: "أنا أشعر بإحساس عميق بالالم لشعب فلسطين".

وتابعت بيلا كلامها بجانب الصورة بقولها: "أشعر بالألم الكبير على أخوتي في فلسطين ومقاطع الفيديو وهم يموتون كل يوم تقسم قلبي إلى 100 قطعة"، وأضافت: "لا يمكنك السماح لنفسك بأن تكون غير حساس لهذه الحياة البشرية التي تقتل، فالفلسطينيين هم سيساعدون في تغيير العالم".

وخلال وقت سابق هوجمت بيلا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت بخطاب معادي للسامية قال فيه: "اسرائيل لم تكن دولة بل هي عبارة عن أرض استوطنها المستعمرون ".

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