بعد تهديدات كانيه ويست الأخيرة.. بيت ديفيدسون يعزز الحراسة واالأمن لديه

واصل المغني "كانيه ويست" هجومه الكبير على النجم "بيت ديفيدسون" وزوجته السابقة كيم كارداشيان وذلك بعد تصريحات كانيه الأخيرة بأن كيم منعته من دخول منزلها هناك يوم عيد ميلاد ابنته شيكاغو نظراً لتواجد بيت هناك.

كانيه ويست يهدد بيت ديفيدسون في احد اغانيه

هدد نجم الراب العالمي حبيب زوجته السابقة كيم كارداشيان وذلك في أغنية "My life was not easy" حيث قال في أحد المقاطع: "أنقذني الله من هذا الحادث، حتى اتمكن من ضرب مؤخرة بيت ديفيدسون".

وتسببت كلمات هذه الأغنية بموجة غضب من قبل المتابعين، كما أن موجة الغضب التي تسبب بها كانيه في الفترة الاخيرة قد قرّبت بينها وبين بيت.

بيت ديفيدسون يعزز أمنه الخاص بعد التهديدات

قام بيت ديفيدسون بتعيين حرّاس أمن اضافيين وتعزيز نطاق الحرس الأمني الخاص به وذلك عقب تهديدات زوج حبيبته السابق له في آخر اغنية أصدرها.

وصرّح بيت : "أنا لست قلقلاً من كانيه ويست شخصياً ولكن قلق بشان القاعدة الجماهيرية الضخمة التي يمتلكها كانيه لهذا السبب يعزز بيت ديفيدسون الامن الخاص لديه.

علاقة بيت ديفيدسون وكانيه ويست

يشار إلى أن علاقة كانيه ويست وبيت ديفيدسون متوّترة منذ فترة قبل أن يبدا الأخير بمواعدة كيم كارداشيان الزوجة السابقة لكانيه ويست حيث بدأت الخلافات عام 2018 عندما تبادلا الثنائي تصريحات غير لائقة حول بعضهما البعض.