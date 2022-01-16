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كانيه ويست يعتدي على معجب طلب توقيعه.. والشرطة تجري التحقيقات

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 05:16
كانيه ويست
كانيه ويست

كشفت مصادر قريبة من المغني كانيه ويست انه يتواجد الان قيد التحقيق من قبل شرطة لوس انجلوس وذلك بعد قيامه بالتعدّي بالضرب على شخص من معجبيه طلب منه ان يوقع له.

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تفاصيل حادثة الاعتداء

كشفت شرطة لوس انجلوس بانها تجري تحقيقات أولية بشان حادث وقع خارج أحد النوادي الليلية في مدينة لوس انجلوس من يوم الخميس الماضي.

ونقلاً عن مصادر أمنية فإن الحادثة وقعت في تمام الساعة الثالثة صباحاً تقريبًا، وسيعاقب المعتدي بالسجن لمدة ستة أشهر، لكن لم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى الان.

كاني ويست مغني الراب

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كاني ويست ينسحب من مهرجان كوتشيلا 

كان مغني الراب العالمي واحد من المشاركين في مهرجان كوتشيلا المقرر عقده في أبريل مع النجوم بيلي ايليش وهاري ستايلز الا أنه انسحب من المهرجان بسبب عدم السماح بأداء أغانيه في الأماكن المخصصة له شخصياً.

كانيه ويست متهم بالضرب خلال وقت سابق

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم بها ويست، حيث اتهم في عام 2013 بالاعتداء بالضرب على المصوّر حيث قام  بانتزاع الكاميرا من يد المصوّر وتم حينها فرض غرامة مالية عليه دفعت للضحية.

وعلى الصعيد الشخص يعيش ويست حاليًا فترة صعبة جدًا بعد انفصاله عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعد وقوع عدد من المشاكل بينهما.

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