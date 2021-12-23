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بعد تواجدهما في جدة.. ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يتألقان على السجادة الحمراء مرة أخرى

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 01:10
ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ
ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ

تشعر النجمة البوليوودية ديبيكا بادكون بحماس كبير لعرض فيلمها 83 مع زوجها رانفير سينغ حيث تشارك العديد من الصور من استعدادات العرض وأثناء العرض.

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إطلالة ديبيكا بادكون الانيقة على السجادة الحمراء

ظهرت النجمة البوليوودية "ديبيكا بادكون " على السجادة الحمراء مرة أخرى بإطلالة أنيقة للغاية وهي ترتدي فستان مخملي باللون الكحلي وبقصة الباكلس من الأعلى وتزيّن بفتحة كبيرة جهة الصدر.

واعتمدت تسريحة مموجة لشعرها القصير كما تزيّنت بعقد ثمين ومكياج ناعم، اما زوجها فقد ارتدى بذلة بيضاء كما كان يربط شعره للخلف.

ديبيكا بادكون ورانفير سينغ على السجادة الحمراء- الصورة من حساب viral bhayani على إنستغرام

قصة فيلم 83

صدر العرض الأول من فيلم ديبيكا بادكون 83 حيث يتناول قصة فوز فريق الهند بكأس العالم للمرة الأولى وهو من بطولة ديبيكا بادكون بدور زوجة كابيل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 83 (@83thefilm)

ديبيكا بادكون في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة

تواجدت ديبيكا ورانفر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة حيث كان العرض الاول للفيلم لأول مرة ثم انتقلا إلى دبي وبث الفيديو على برج خليفة.

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