بعد تواجدهما في جدة.. ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يتألقان على السجادة الحمراء مرة أخرى

تشعر النجمة البوليوودية ديبيكا بادكون بحماس كبير لعرض فيلمها 83 مع زوجها رانفير سينغ حيث تشارك العديد من الصور من استعدادات العرض وأثناء العرض.

إطلالة ديبيكا بادكون الانيقة على السجادة الحمراء

ظهرت النجمة البوليوودية "ديبيكا بادكون " على السجادة الحمراء مرة أخرى بإطلالة أنيقة للغاية وهي ترتدي فستان مخملي باللون الكحلي وبقصة الباكلس من الأعلى وتزيّن بفتحة كبيرة جهة الصدر.

واعتمدت تسريحة مموجة لشعرها القصير كما تزيّنت بعقد ثمين ومكياج ناعم، اما زوجها فقد ارتدى بذلة بيضاء كما كان يربط شعره للخلف.

قصة فيلم 83

صدر العرض الأول من فيلم ديبيكا بادكون 83 حيث يتناول قصة فوز فريق الهند بكأس العالم للمرة الأولى وهو من بطولة ديبيكا بادكون بدور زوجة كابيل.

ديبيكا بادكون في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة

تواجدت ديبيكا ورانفر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة حيث كان العرض الاول للفيلم لأول مرة ثم انتقلا إلى دبي وبث الفيديو على برج خليفة.