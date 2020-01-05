بعد خبر استقبالها المولودة الجديدة.. تساؤلات حول طريقة إنجاب كاميرون دياز للطفلة

فاجأت نجمة هوليوود "كاميرون دياز" المعجبين ليلة الجمعة الماضية بخبر استقبالها لمولودتها ريديكس حيث انها أصبحت أماً لأول مرة في السابعة والأربعين من عمرها.

وأثار هذا الخبر تكهنات العديد من المتابعين الذين أصرّوا بأن كاميرون وزوجها الموسيقي بينجي مادن قد تبنيا ابنتهما أو أنها قد ولدت من أم بديلة.

لكن طبيبة نسائية مختصة بالخصوبة ادّعت الليلة الماضية بأن الممثلة يمكن أن تكون قد انجبت طفلتها بنفسها على الرغم من انها التقطت قبل ذلك بفترة وهي ترتدي بنطال جينز ضيّق.

وأكّدت الطبيبة بقولها: "هناك النساء اللاتي تأخرن في الحمل يكون حملهن نحيف جداً لدرجة أن الطفل لا يظهر كثيراً ونتيجة لذلك كان هناك احتمال أن تكون كاميرون حامل في ذلك الوقت عند التقاط الصورة.

ومن جهة اخرى كشف طبيب آخر مختص بأنه من المحتمل أن تكون دياز قد سلكت طريقة الأم البديلة حيث أن منشورها على تويتر لم يذكر شيئاً عن مباهج الحمل خلافاً لسلوك العديد من النساء اللاتي يلدن في سن الأربعين.

وبالإشارة إلى صورة الممثلة في لوس أنجلوس أضافت الطبيبة قائلة: "من المحتمل أنها ستكون حاملاً في شهرها السابع حيث أن وزن المرأه في هذه الأشهر يزداد 10 كيلوغرامات ومعظمه يقع حول أسفل البطن".

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