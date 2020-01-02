بعد رحلة استجمامها الطويلة.. ليندسي لوهان تكشف عن خططها لعام 2020!

كانت النجمة "ليندسي لوهان" ذات يوم من اهم نجوم هوليوود الصاعدين لكن صراعها مع الإدمان والإكتئاب قطعت قصة شهرتها ونجاحها.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية كانت ليندسي مقيمة في خارج الولايات المتحدة بالبداية في لندن ثم انتقلت إلى دبي بينما قضت بعض وقتها في اليونان، للهروب من اهتمام وسائل الإعلام بأخبارها ومطاردتها.

ومع ذلك فإن النجمة التي تبلغ من العمر 33 عاماً تتعهد بالعودة إلى الولايات المتحدة للبدء في إنتاج الأفلام مرة أخرى ومصممة على استعادة الحياة التي عملت بجد من أجلها.

ومن خلال برنامج تلفزيوني عُرض ليلة راس السنة على شبكة CNN يوم الثلاثاء الماضي كشفت ليندسي عن قراراتها لعام 2020 فبالإضافة إلى إدارتها لحياة شقيقتها الموسيقية أكّدت أنها تامل في إحياء حياتها المهنية.

وأوضحت ليندسي ذلك بقولها: "أريد التركيز حقاً على كل ما يمكنني فعله في حياتي والعودة إلى أميركا وبدء التصوير مرةً أخرى وهو ما أقوم به في وقت قريب من هذا العام الجديد".

وأضافت على قولها: "كما تعلمون لقد استعدت حياتي لقد عملت بجد حتى أشاركها مع عائلتي ومعكم يارفاق".

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