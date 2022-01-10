  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بعد شائعات ايقاف مسلسل "السجين".. أونور تونا يطمئن المتابعين

بعد شائعات ايقاف مسلسل "السجين".. أونور تونا يطمئن المتابعين

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:03
أونور تونا
أونور تونا

انتشرت شائعات حول ايقاف تصوير المسلسل التركي "السجين" والذي لاقى نجاح باهراً منذ عرض الحلقة الأولى منه حيث حصل على نسب مشاهدات عالية.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل وكرم بورسين ينشران صور من الحجر الصحي.. وهكذا يقضيان وقتهماهاندا ارتشيل وكرم بورسين ينشران صور من الحجر الصحي.. وهكذا يقضيان وقتهما

أسباب ايقاف تصوير مسلسل "السجين"

زعمت مصادر قريبة بأن النجم التركي "أونور تونا" قد أصيب بفيروس كورونا ولذلك سيتم ايقاف تصوير المسلسل لأن أونور هو بطل المسلسل والأحداث تبنى عليه.

أونور تونا يطمئن جمهوره

نشر النجم التركي "اونور توبا" منشور عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يؤكد فيه انه ليس مصاب بفيروس كورونا وذلك بعد قيامه بالفحص.

وقال أونور: "انا لست مصاب بفيروس كورونا حيث أن نتيجة فحصي كانت سلبية بالرغم من ان ي استيقظت في الصباح وأنا اعاني من الحمى والسعال".

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل وكرم بورسين ينشران صور من الحجر الصحي.. وهكذا يقضيان وقتهمابعد اشاعات انضمامها لمسلسل "فتاة النافذة".. هاندا ارتشيل توضّح!

وتابع أونور: "لقد حصل سوء تفاهم فهذه الأعراض كانت نتيجة حمى عادية والآن ارتحت في المنزل وغداً سأكون بحال أفضل وشكراً لكل من تمنى لي الشفاء".

نبذة عن مسلسل "السجين"

تدور قصة المسلسل حول رجل يدان بمقتل زوجته وطفله حيث يستيقظ وهو مصاب بفقدان الذاكرة وهو بالسجن ولا يتذكّر الأحداث، ويسعى النائب العام لترئته ممن هذه التهمة الملفقة.

كلمات دالة:أونور توناأخبار المشاهيراعمال المشاهيراطلالات المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...