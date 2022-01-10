بعد شائعات ايقاف مسلسل "السجين".. أونور تونا يطمئن المتابعين

انتشرت شائعات حول ايقاف تصوير المسلسل التركي "السجين" والذي لاقى نجاح باهراً منذ عرض الحلقة الأولى منه حيث حصل على نسب مشاهدات عالية.

أسباب ايقاف تصوير مسلسل "السجين"

زعمت مصادر قريبة بأن النجم التركي "أونور تونا" قد أصيب بفيروس كورونا ولذلك سيتم ايقاف تصوير المسلسل لأن أونور هو بطل المسلسل والأحداث تبنى عليه.

أونور تونا يطمئن جمهوره

نشر النجم التركي "اونور توبا" منشور عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يؤكد فيه انه ليس مصاب بفيروس كورونا وذلك بعد قيامه بالفحص.

وقال أونور: "انا لست مصاب بفيروس كورونا حيث أن نتيجة فحصي كانت سلبية بالرغم من ان ي استيقظت في الصباح وأنا اعاني من الحمى والسعال".

وتابع أونور: "لقد حصل سوء تفاهم فهذه الأعراض كانت نتيجة حمى عادية والآن ارتحت في المنزل وغداً سأكون بحال أفضل وشكراً لكل من تمنى لي الشفاء".

نبذة عن مسلسل "السجين"

تدور قصة المسلسل حول رجل يدان بمقتل زوجته وطفله حيث يستيقظ وهو مصاب بفقدان الذاكرة وهو بالسجن ولا يتذكّر الأحداث، ويسعى النائب العام لترئته ممن هذه التهمة الملفقة.