بعد طلاقها من زوجها..هكذا احتفلت ماري أولسن بعيد ميلادها

تقدّمت النجمة "ماري كيت اولسن" بطلب الطلاق من زوجها أوليفييه ساركوزي بعد 5 سنوات من الزواج، حيث زعمت بأن زوجها كان يحاول طردها من شقتهما المشتركة في نيويورك.

وبعد انهيار زواجها استمتعت نجمة Full House باحتفال هادىء ومتحفّظ مع شقيقتها التوأم آشلي حيث احتفلت ببلوغها الرابعة والثلاثين من عمرها.

ويُقال أن الشقيقات الجميلات احتفلن بهذه المناسبة الخاصة من خلال تناول العشاء معاً تليها مشاهدة فيلم جميل، حيث لم يتم رصدها في الأماكن لاعامة منذ ذلك الحين.

وقدّمت ماري كيت استدعاء إلى المحكمة العليا في نيويورك في 17 أبريل فقالت: "كان من الواضح أن زواجي انتهى لقد انهارت العلاقة بشكل لا رجعة فيه"، وأضافت: "لقد أنهى زوجي عقد الإيجار في مقر إقامتنا في نيويورك دون موافقتي".

وكشفت ماري كيت أنها لم تتمكن من العثور على عقار آخر للعيش فيه واسترداد جميع ممتلكاتها بسبب انتشار وباء كورونا.

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