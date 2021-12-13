بعد طلاقه من أنجلينا.. براد بيت يبحث عن الاستقرار في علاقته وهذه الشروط التي يجب توفّرها

واجه النجم براد بيت العديد من المشاكل والقضايا بعد انفصاله عن زوجته النجمة "أنجلينا جولي"، حيث يبحث الآن عن علاقة رومانسية ومستقرة.

الصعوبات التي يواجهها براد بيت في علاقاته

أكّد مصدر قريب من براد بيت أن النجم يواجه صعوبات كبيرة في علاقاته بسبب تسليط الضوء عليها من قبل الصحافة، تجعل من الصعب الاستمرار في العلاقة.

وكشف النجم خلال وقت سابق أنه ليس لديه حساب مواعدة عبر الانترنت ولا يحبّذ هذا الشيء فقال: "لست متأكداً حتى من كيفية عمل هذا الشيء".

شروط براد بيت في علاقته العاطفية

عبّر براد عن رغبته في الدخول بعلاقة رومانسية جديدة وكشف أنه يريد ان يكون مع امرأة مميزة ويبحث عن الاستقرار وعلاقة طويلة الأمد.

وكشف براد في أن المشكله في علاقته هي كونه مشهور فلا يستطيع الخروج دون شائعات.

زيجات براد بيت الفاشلة

تزوّج بيت في البداية من جينيفر أنيستون خلال وقت سابق حيث بقي زواجهما لمدة خمس سنوات ولكنها انتهت بالانفصال بعد خيانة براد بيت لجينيفر مع النجمة أنجلينا جولي.

وتزوّج بعد ذلك براد من انجلينا جولي عام 2014 ولديهما 6 أطفال ثلاث منهم بالتنبي ولكنها انفصلت قبل عامين لوجود مشاكل وبقي براد بيت طوال العامين يصارع في المحكمة من أجل قضية حضانة الأطفال.

واتهم براد بيت أن أنجلينا تستغّل أطفالها للدعاية بعدما اصطحبتهم لعرض فيلمها الجديد كما اتهمت أنجلينا براد بيت بأنه كان يعاملهم بشكل سيء.

