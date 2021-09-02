بعد فوز زوجته السابقة أنجلينا جولي بقضية الحضانة.. براد بيت يتحدّى حكم المحكمة!

يسعى النجم براد بيت إلى مراجعة حكم المحكمة الأخير في كاليفورنيا، وذك بعد فوز زوجته السابقة بحكم حضانة أطفالهما الخمسة لصالحها.

وقدّم براد بيت التماساً إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا لمراجعة قضية الحضانة التي تم إجرائها ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي، وذلك بعد استبعاد القاضي جون أودركيرك من القضية.

ويناقش الالتماس بان تنحية القاضي أوديركريك قلبت بشكل فعّال حكم النحكمة ونظام التحكيم المصرّح به دستورياً في كاليفورنيا، وذلك بعد فوزها بحكم الحضانة.

وكان بيت وأنجلينا جولي قد اختارا القاضي الخاص لقضيتهما منذ اكثر من أربع سنوات للاشراف على أمور الطلاق والحضانة.

ولكن انجلينا جولي اعترضت على تواجد القاضي في منصبه وذلك لتحيّزه الكبير لبراد بيت لوجود علاقة صداقة بينهما حيث حكم بالحضانة المشتركة بينهما في ذلك الوقت.

وتم الاستجابة لطلب النجمة أنجلينا جولي وتغيير القاضين إلا ان هذا الأمر يبدو أنه لم يُعجب براد بيت الذي سيعيد استئناف الحكم.

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