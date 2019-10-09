سيلينا غوميز تنشر صورة جديدة على السرير وبدون مكياج وتُعلق: "أنا طوال الوقت"!

نشرت النجمة "سيلينا غوميز" صورة سيلفي عبر حسابها الخاص على إنستغرام أمس الإثنين، وذلك بعد مرور عامين على إجرائها عملية زراعة الكلى.

وظهرت سيلينا في الصوورة وهي خالية من المكياج بينما كان شعرها منسدلاً بطريقة فوضوية كما غطت نفسها بوشاح أزرق وعلّقت على الصورة "أنا طول الوقت".

وقبل عامين من هذا الوقت كانت سيلينا تعاني من مرض الذئبة فاضطرت إلى قضاء بعض الوقت في مرفق للصحة العقلية بالإضافة إلى قيامها بعملية زراعة كلى خطيرة وكان المتبرع صديقتها فرانسيا رايسا التي صرّحت فيما بعد بأنها شعرت بالحاجة لمساعدة النجمة.

ومن جهة أخرى استطاعت سيلينا تجاوز زواج حبيبها السابق جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين الأسبوع الماضي عندما قامت بصياغة مقال حول أزمة الهجرة أثناء وقت حفل الزفاف.

وبدأت المقالة بقولها: "في السبعينيات عبر عمي الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة وهو يختبأ في الجزء الخلفي من الشاحنة، وتبعه جدي وجدتي وفي عام 1992 ولدتُ أنا كمواطنة أمريكية بفضل شجاعتهم وتضحياتهم حيث عمل أفراد عائلتي على الحصول على جنسية الولايات المتحدة".

ومن الجدير بذكره بأن المصادر القريبة من سيليلنا كشفت بأن انفصالها عن جاستين بيبر كان أفضل قرار بالنسبة لها وأنها تسعى حالياً للاهتمام بنفسها وبصحتها وبسعادتها.

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