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نجم متوفى يحصد جائزة مهمة في حفل SAG

منشور 05 نيسان / أبريل 2021 - 09:15
شادويك بوستمان
شادويك بوستمان

فاز النجم "تشادويك بوسمان" بجائزة SAG لأفضل ممثل عن دوره الكبير في فيلم Ma Rainey's Black Bottom.

وكان دوره في هذا الفيلم هو الأخير قبل وفاته في أغسطس من العام الماضي بعد معركته الطويلة مع سرطان القولون، حيث حصل على جائزة أفضل أداء مميز من قبل ممثل ذكر.

Chadwick Boseman with his award for Black Panther in 2019

واستلمت أرملته السيدة تايلور سيمون ليدوارد الجائزة بدلاً منه حيث قبّلتها كما كانت عاطفية المشاعر في خطاب قبولها الجائزة خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم لهذه المناسبة.

وشكرت زوجته طاقم الفيلم بما في ذلك الكاتب المسرحي أوغست ويلسون الذي عدّل مسرحية عام 1984 لفيلم "نيتفليكس" من بطولة زوجها الراحل والنجمة فيولا ديفيس.

Viola Davis Chadwick Boseman

وقالت زوجته في خطابها: "إذا رأيت العالم غير متوازن فادفع بقوة نحو العقل، لقد كان هذا لااقتباس من تشاد فشكراً لكم ممثلي الشاشة وشكراً تشاد لقد كان هذا تكريماً مناسباً".

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