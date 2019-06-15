بعد علاقة رومانسية دامت عامين.. كريس مارتن وداكوتا جونسون ينفصلان بشكل مفاجىء

انفصل النجم "كريس مارتن" عن النجمة "داكوتا جونسون"، وذلك بعد ما يقرب عامين من المواعدة، حيث أخبر كريس أصدقائه بأنه عازب مرة أخرى.

وصرّح مصدر قريب من كريس لصحيفة "The Sun" الأمريكية قائلاً: "كانا يخططان للإرتباط الرسمي والخطوبة، ولكنهم يكشفان الآن أنهما انفصلا، وهذا كان بمثابة مفاجأة حقيقية للجميع".

شوهد كريس وداكوتا آخر مرة معاً في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث كشف مصدر قريب منهما: "يعيش كريس في ماليبو وداكوتا تحب الذهاب إلى هناك، حيث يذهبان أحياناً لتناول العشاء مع الأصدقاء، كما يزوران الشاطىء ويتجولان في الحي، يبدو أنهما يستمتعان بحياة هادئة سعيدة، كما يخططان لإرتباط رسمي".

كان الثنائي معروفين بعلاقتهما الرومانسية، حيث صرّحت داكوتا سابقاً بأنها سعيدة جداً ، بينما رفضت مناقشة تفاصيل علاقتها، إذ كانت هناك شائعات حول خطوبة كريس وداكوتا قريباً.

ومن الجدير بالذكر، إن كريس تزوج النجمة غوينيث بالترو لمدة عشر سنوات قبل أن يقررا الإنفصال المفاجىء أيضاً عام 2014، حيث وصفا انفصالهما للمعجبين بأنه "فك ارتباط واعي".

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