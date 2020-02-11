بعد عمليتي إجهاض.. زوجة بن بادغلي تعلن حملها بصورة لبطنها

أعلن النجم الأمريكي "بن بادغلي" خبر حمل زوجته "دومينو كيرك" عقب معاناتها من الإجهاض لمرتين متتاليتين.

شاركت "دومينو كيرك" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" الأخبار السارة يوم الإثنين الماضي عبر نشر صورة لبطنها المكوَّر من الأعلى، وكتبت: "على الطريق مجددًا.. أنا حامل بعد خسارة كل شيء آخر، عقب إجهاضين متتاليين كنا مستعدين للاستسلام، فقدت الثقة بجسدي، وبدأت تقبل حقيقة أني قد انتهيت".

وأضافت قائلة: "كمرافقة ولادة، رأيت وسمعت كل شيء. تطلب الأمر كل شيء لأفصل نفسي عن الخسائر التي اختبرتها ولأكون ضمن تجربتي الخاصة."

وتابعت مستذكرةً تجربتها الأليمة: "عندما كنت حاملاً في الخامسة والعشرين من العمر، لم أكن أعرف شيئًا. لم يكن لدي أي مجتمع. لقد غمرت بالسعادة غافلةً عن الولادة وألغازها".

"دومينو"، التي تشتهر بحياتها المهنية في مجال الموسيقى، تعمل كمدربة ولادة طبيعية وشاركت في تأسيس مجموعة Carriage House Birth التي تعنى بتوفير مدربات يعملن على مساعدة السيدات قبل الولادة أو أثنائها أو بعدها.

يجدر الإشارة إلى المغنية الحسناء هي أم لأبن يدعى "كاسيوس"، يبلغ من العمر 10 سنوات، أنجبته عام 2009 من حبيبها السابق "مورجان أوكان".