بعد غياب عامين.. اختيار ديمي لوفاتو لأداء النشيد الوطني في السوبر بول (صور)

فاجأت ديمي لوفاتو معجبيها بخبر سعيد، حيث أعلنت أنه تم اختيارها لأداء النشيد الوطني في بطولة السوبر بول.

وأعلنت "ديمي" أمس الخميس على تويتر، أنها ستؤدي النشيد الوطني في بطولة سوبر بول الـ 54 هذا العام، والمقرر إقامته في 3 فبراير المقبل في استاد "هارد روك" في ميامي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد هذا الظهور المنتظر لديمي مميزًا، حيث سيكون أحدث حفل مباشر لها بعد غياب دام عامين عن المسرح، وسط ما تعرضت له من أزمات وتعاطيها جرعة زائدة من عقار أفيوني، كادت تودي بحياتها.

وبالإضافة إلى منشور "ديمي"، أكد الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) الخبر على الحساب الرسمي على تويتر، وقال: "لا يسعنا الانتظار لاستقبال ديمي ولمنحنا ذلك الشرف".

تعليقًا على خبر مشاركتها في السوبر بول، قالت ديمي مازحة على انستغرام: "لقد أخبرتكم أن المرة القادمة التي ستسمعون مني، سأكون أغنى".

وبالإضافة إلى ديمي لوفاتو، ستشارك النجمتان جينيفر لوبيز وشاكيرا في إحياء حفل السوبر بول هذا العام أيضًا.

ويبدو أن 2020 سيكون عامًا مميزًا بالنسبة لديمي، فبالإضافة إلى السوبر بول، من المقرر أن تقيم ديمي حفلًا خلال حفل جوائز غرامي في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويذكر أنه مؤخرًا، تم ترشيح أغنية ديمي "كونفيدينت" للحصول على جائزة "أفضل البوم بوب"، كما تم ترشيح أغنيتها "فول ان لاين" التي أدتها مع النجمة "كريسيتينا أغيليرا" لجائزة "أفضل ديو بوب وأداء جماعي".

تأتي هذه الفرص الذهبية، بعد شهر من انفصال ديمي عن صديقها "أوستن ويلسون"، وبعد فترة طويلة عصيبة عاشتها النجمة، خاصة فيما يتعلق بأزمتها مع تعاطي جرعة زائدة من عقار أفيوني كادت أن تودي بحياتها، وكانت ديمي قد تم نقلها إلى المستشفى على الفور في 24 يوليو 2018، بعدما تم استعداء المسعفين إلى منزلها لإنقاذ حياتها.

وأمضت ديمي بضعة أسابيع في مركز إعادة تأهيل وظلت مختفية فترة عن الساحة الفنية، قبل أن تعاود الظهور وتستعد لإنعاش مسيرتها المهنية.

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