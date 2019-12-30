بعد فشلها مع حبيب كايلي السابق.. ليندسي لوهان تحال لفت انتباه طليق مايلي سايرس (صور)

بعد محاولاتها الفاشلة للفت انتباه حبيب نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" السابق، مغني الراب "تيجا"، قررت الممثلة الأمريكية "ليندسي لوهان" لتجربة حظِّها مع النجم الأسترالي الوسيم "ليام هيمسورث".

شارك "ليام هيمسورث" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور له أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج برفقة أصدقائه في متنزه URBNSURF، أول متنزه لركوب الأمواج في أستراليا، وأرفقها بتعليق، كتب فيه: "يا له من يوم رائع، طريقة رائعة لإنهاء العام.. شكرًا متنزه URBNSURF، سنعود قريبًا".

وعلى الفور، علَّقت "لوهان" بإيموجي على شكل يدين تصليان، ورغم أن "هيمسورث" لم يرد على تعليقها، انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقين، فكتب أحدهم: "يا فتاة، أرى ما تخططين له".









وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول "لوهان" لفت انتباه النجم منذ انفصاله عن زوجته المغنية الأمريكية "مايلي سايرس"، ففي وقت سابق، علَّقت على صورة تجمعه بشقيقه الأكبر "كريس هيمسورث"، وكتبت: "لما لم نتقابل في سيدني أو بوندي؟"، إذ كشفت سابقًا أنها حاولت لقاء النجم أثناء تواجدها في استراليا لتصوير برنامج المواهب The Masked Singer.

ويجدر الإشارة إلى "هيمسورث" واعد عدة نساء منذ انفصاله عن زوجته في الأشهر الأخيرة الماضية، فقد انتشرت شائعات علاقته بالممثلة "ماديسون براون" وعارضة الأزياء "غابريلا بروكس"، لكنه لم يؤكد أي من هذه الأنباء.