بعد فضحهما العائلة المالكة.. صورة حميمية تجمع هاري وميغان احتفالًا بيوم المرأة العالمي

احتفل دوقا ساسكس سابقًا ميغان ماركل والأمير هاري باليوم العالمي للمرأة من خلال طرح صورة جديدة تعطي لمحة عن أسرتهما المكونة من ثلاثة أفراد، قبل الترحيب بطفلهما الثاني.

نشر ميسان هاريمان، المصور الشهير الذي التقط صورة إعلان حمل الزوجين، صورة جديدة للزوجين بمناسبة بيوم المرأة العالمي، مانحًا المتابعين نظرة حميمية على حياة أسرتهما.

تظهر ميغان في الصورة باللونين الأبيض والأسود مُرتديةً فستانًا طويلًا بطبعة استوائية بينما بقيت حافية القدمين واحتضنت طفلها آرتشي بين يديها، وخلفها يقف هاري مُحتضنًا إياها مُرتديًا ملابس كاجوال اعتيادية.

وعلَّق "ميسان هاريمان" على الصورة: "يا لها من أخبار رائعة للاحتفال بيوم المرأة العالمي، مبارك صديقاي".

وتأتي الصورة بعدما كشف هاري أنه وميغان ينتظران طفلة خلال مقابلة تجمعه بمقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، وقال: "أنا ممتن، أن يكون لديك طفل أو اثنان، لكن أن يكون لديك ولد ثم بنت، فما الذي يمكن أن تطلبه أكثر؟ لكن الآن لدينا عائلتنا. لدينا أربعة منا ونمتلك كلبين ".