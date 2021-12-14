بعد مأساة حفلته الأخيرة.. العقوبة تلاحق ترافيس سكوت وتحرمه من هذا الشيء

أحدثت المأساة التي حدثت في حفلة المغني "ترافيس سكوت" إلى تداعيات كبيرة خاصة وأن عائلات الضحايا أقاموا دعاوي قضائية ضده.

تفاصيل المأساة في حفلة هيوستن

أقام النجم ترافيس سكوت حفلاً غنائياً في ولاية هيوستن وفي بداية الحفل كان هناك تدافع كبير بين حشود الناس أدّى هذا التدافع إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل واصابة المئات.

وأقام عائلات الضحايا دعاوي قضائية ضد ترافيس سكوت لعدم تحمّله المسؤولية وإقامة الحفل.

تداعيات مأساة هيوستن

ويواجه ترافيس سكوت الآن دعاوي قضائية تطالبه بملايين الدولارت بسبب الحفل الموسيقي المثير للجدل، كما أن شركة Hulu سحبت فيلماً وثائقياً كان سيتحدث عن تفاصيل الماساة.

وواجه صنّاع الفيلم هجوم حاد على وسائل التواصل الاجتماعي لوجود الكثير من الأسئلة دون اجابات، والآن تفاجأ ترافيس باستبعاده من المهرجان الموسيقي كوتشيلا.

تفاصيل استبعاد ترافيس من كوتشيلا

كان من المقرر أن يكون ترافيس سكوت ضمن النجوم الرئيسيين لمهرجان كوتشيلا ولكن تم استبعاده عن الحفل، ويأتي قرار استبعاده بعد الحصول على عريضة تحتوي على 60 ألف توقيع تطالب منع ترافيس من الحدث.

وجاء مكتوب في العريضة: "نظراً لإهمال ترافيس سكوت الجسيم والافتقار الشديد للتعاطف مع الحياة البشرية ونطالب المهرجان باستبعاده على الفور.

اسباب استبعاد ترافيس من المهرجان

وياتي قرار الاستبعاد بعد ان اعترف بأنه لم يكن على علم بالحادث والاصابات الخطيرة إلا بعد انتهاء فقرته، وأخلى مسؤوليته من الحادث.

وعرض دفع تكاليف الجنازات ولكن جهوده قوبلت بعدم التصديق والغضب.