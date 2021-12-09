ترافيس سكوت ينفي مسؤوليته عن حادث أسترو ورلد.. وعائلات الضحايا "شيء مخزي"

رفض مغني الراب ترافيس سكوت الاتهامات التي وجهّت له بعد مأساة مهرجان أستروولد في هيوستن الشهر الماضي والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص ومئات الجرحى.

ترافيس سكوت ينفي مسؤليته

نفى النجم ترافيس سكوت عن مسؤوليته الكاملة عن الحادث حيث رفض الاتهامات الموجّهة له من 140 قضية، حيث تم اتهامهم بالاهمال والاستفادة من استمرار الحفل بالرغم من المشاكل التي كانت موجودة.

وفي تصريح صادر عن بيان المحاكم والقضايا: "ينكر المتهمون بشكل عام المزاعم التي ضدهم وينفوا مسؤوليتهم اتجاه المأساة".

غضب عائلات الضحايا من ترافيس سكوت

غضبت عائلات الضحايا من نفي ترافيس مسؤوليته عن الحادث وانتقدت عائلات الضحايا التصريحات ووصفوه بأنها مخزية للغاية.

ردة فعل ترافيس سكوت بعد المأساة

يواصل ترافيس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتعبير عن حزنه للخسائر الكبيرة والكارثية التي تسبب بها حفله الموسيقي، بينما اتهمه آخرون بأنه يدفع بالسر للمحامين لدفع تكاليف رمزية مضاف إليها تكاليف الجنازة.

وأثار ترافيس بيان مصوّر قال فيه إنه متأثر مما حدث وحزين، وأنه سيقوم بتعويضات كبيرة لعلائلات الضحايا.

